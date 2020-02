Il Torino sbarca nel mondo degli eSports: sarà al via della eSerie A TIM (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Torino sbarca nel mondo degli eSports: il club granata sarà al via della prima edizione della “eSerie A TIM” Ai nastri di partenza della prima edizione della “eSerie A TIM” ci sarà anche il Torino. Ad annunciarlo ufficialmente è stato lo stesso club granata, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito. Il club, insomma, sarà parte integrante di un “torneo online aperto a tutti gli appassionati, che permetterà a migliaia di gamers di divertirsi provando a conquistare il titolo di Campione d’Italia. Un campionato inedito e affascinante, organizzato da Lega Serie A in collaborazione con i partner Infront e PG eSports“. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

marcopatania : “MixedBag, software house di Torino, ha portato in esclusiva su Apple Arcade uno dei primi giochi in realtà aumenta… - lo_spiffero : Il partito di @GiovanniToti sbarca a #Torino - MdR_Torino : RT @MdR_Torino: A Sanremo sbarca anche la plastica riciclata: iniziative di @Corepla_Riciclo sul #riciclo degli imballaggi in #plastica. ht… -