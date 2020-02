Ginnastica ritmica, Alexandra Soldatova: “Non ho cercato di suicidarmi. Mi sono fatta male preparando la colazione” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Alexandra Soldatova ha smentito la notizia che circolano riguardo al suo tentativo di suicido. Tutti gli organi di informazione russi avevano infatti comunicato che la ginnasta era ricoverata in ospedale a Mosca dopo aver cercato di togliersi la vita ma la 21enne, bronzo all-around ai Mondiali 2018 dove vinse anche l’oro col nastro, ha pubblicato un video sul profilo Instagram della sua allenatrice Anna Dyachenko in cui afferma che era sì ricoverata in ospedale ma in seguito a un incidente occorso mentre preparava la colazione sul luogo di allenamento. View this post on Instagram Без комментариев! И НИКОГДА НЕ ВЕРЬТЕ ПРЕССЕ!!! A post shared by AV (@love shumik) on Feb 6, 2020 at 4:41am PST CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI Ginnastica ritmica stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui ... oasport

