GF Vip 2020, Andrea Montovoli abbandona? Un segreto mina la sua libertà: ‘Non voglio infognarmi’ (Di giovedì 6 febbraio 2020) È notte inoltrata al Grande Fratello Vip quando, nascosto sotto alle coperte l’attore Andrea Montovoli rivela a Paolo Ciavarro: “Oggi ho parlato dentro di una cosa che non affrontavo da 17 anni. Può essere pure che me ne vado“. Il ragazzo spiazzato cerca di capirci qualcosa di più e Andrea prova a spiegarsi (qui il resoconto) “Prima di entrare qui mi sono detto che se fossi riuscito a parlare di questa roba sarebbe stato il mio goal” e continua “Ho paura di doverne parlare ancora perché è legato alla mia libertà, ma so che ne ho parlato e prima o poi esce fuori. Non sono venuto qui per vincere, non ho voglia di infognarmi, quando potrò dirti di cosa si tratta, capirai“. Paolo Ciavarro, capendo che non si sarebbe lasciato andare ulteriormente commenta: “So soltanto che hai tirato fuori una cosa che tenevi dentro da 17 anni e quindi hai ... tvzap.kataweb

