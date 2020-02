Frecciarossa deraglia vicino a Lodi: morti due macchinisti. Ferite 27 persone: nessuno è grave. Il treno era diretto a Salerno (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il treno Frecciarossa (Av 9595) partito da Milano Centrale alle 5.10 e diretto a Salerno è deragliato intorno alle 5.35 a Livraga, nel Lodigiano. A rovesciarsi, oltre alla motrice, il secondo vagone, mentre il resto del convoglio è rimasto pressoché intatto. A bordo del treno c’erano una trentina di passeggeri oltre al personale. Era infatti il primo treno della giornata, meno affollato rispetto ai Frecciarossa che partono più tardi. Due macchinisti, entrambi intorno ai 30 anni, sono morti. Ventisette i feriti, che sono portati tutti in ospedale: il più grave è un addetto alle pulizie che ha riportato fratture multiple a un arto. Immediato l’arrivo dei soccorsi. “Abbiamo registrato questo sviamento del treno. Il bilancio è di due deceduti, i macchinisti, due codici gialli e 25 codici verdi”, ha detto Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, in collegamento ... ilfattoquotidiano

