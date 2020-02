Frecciarossa deraglia sulla Milano-Bologna: morti i due macchinisti, 27 feriti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sergio Rame videoI vagoni usciti dai binari galleryFrecciarossa deraglia a LodiL'incidente sulla Milano-Bologna: il treno è deragliato vicino a Lodi. Bloccata la linea dell'alta velocità. Le cause ancora da accertare Il drammatico impatto è avvenuto quando erano da poco scoccate le cinque e mezza del mattino (guarda il video). Il treno, il Frecciarossa 9595, stava sfrecciando sulla linea dell'alta velocità che collega Milano a Bologna quando, a Ospedaletto Lodigiano, è deragliato (guarda la gallery). Nel tragico incidente hanno perso la vita i due macchinisti, che si trovavano alla guida del convoglio, mentre tra i passeggeri ci sono 25 "codici verdi" e due "codici gialli" che sono stati immediatamente trasferiti negli ospedali più prossimi. Il deragliamento del treno "Il treno era fortunatamente semivuoto", ha fatto notare ai microfoni di SkyTg24 il colonnello ... ilgiornale

