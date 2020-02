Festival di Sanremo 2020, Anastasio a FqMagazine: “Bisogna abituarsi ai pugni in faccia, io ne ho ricevuti già un bel po’” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un testo intenso, una interpretazione emotiva. Il rapper (ed vincitore di X Factor 2018) Anastasio i presenta al Festival di Sanremo con il brano “Rosso di rabbia”, che è uno dei capitoli del suo primo disco “Atto zero”, prodotto da Slait, Stabber e Alessandro Treglia. Un album che è un vero e proprio racconto di un ventiduenne che si pone delle domande esistenziali, analizzate da angolazioni diverse, senza falsi moralismi. Le tematiche affrontate dai vari brani spaziano tra la realtà e la fiction. Tour al via dal 12 marzo a Roma. La copertina del disco è un pugno in faccia, tutt’altro che rassicurante… (Ride, ndr) Il disco si chiama ‘Atto zero’ ed è proprio l’attimo prima del momento dell’impatto. Proprio quella scintilla che mi interessa, di massima tensione prima che arrivi il pugno in faccia. Insomma è un po’ anche un monito agli altri: ... ilfattoquotidiano

