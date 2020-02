Dopo gli incendi arrivano i pipistrelli, è invasione in Australia: gli abitanti temono per i loro figli (Di giovedì 6 febbraio 2020) A Ingham (Australia), i cittadini sono preoccupati da uno strano fenomeno che si sta verificando da qualche giorno a questa parte: i cieli che sovrastano la città sono occupati da una grande quantità di pipistrelli Gli Australiani sono abbastanza abituati a convivere con la biodiversità che popola il loro continente. Da qualche giorno, però, gli … L'articolo Dopo gli incendi arrivano i pipistrelli, è invasione in Australia: gli abitanti temono per i loro figli NewNotizie.it. newnotizie

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Oliviero Toscani dopo la visita delle #Sardine chez #Benetton: “A chi interessa se casca un pon… - LaStampa : E’ morto a 103 anni, dopo una lunghissima carriera che gli ha portato molte nomination ma un solo Oscar. Era l’ulti… - LaStampa : Zarrillo, l’ultimo della nottata, finisce di cantare all’una e 26. Ci vuole il coraggio di fare delle scelte: è que… -