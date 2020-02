Coronavirus, vice ministro Sileri: “Curva epidemia ancora in crescita” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri dà un aggiornamento sul Coronavirus e sugli italiani fermi in Giappone. “Dai dati emersi, la curva dell’epidemia è ancora in crescita. Non possiamo permetterci di sottovalutare nulla. Ci sono circa tre o quattro mila contagi al giorno” “Coronavirus, la curva edipemia è ancora in crescita”, lo ha affermato … L'articolo Coronavirus, vice ministro Sileri: “Curva epidemia ancora in crescita” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

FrancescoBechis : RT @TOChinaHub: Giovanni B. Andornino (Vice-Presidente T.wai & Direttore del #TOChina Hub dell’Università di Torino) intervistato nell’arti… - marialauraloi : RT @sabrimaggioni: Vice min Salute Pierpaolo Sileri, prima di dire che NON è vero che il #coronavirus è stato creato in laboratorio, porti… - Viceitaly : Il panico da coronavirus in Italia, visto da un'italiana di origini cinesi -