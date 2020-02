Coronavirus, cosa dobbiamo sapere (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’epidemia di Coronavirus fa paura in tutto il mondo. Prima era solo la Cina a tremare ed effettivamente è qui che si registrano più casi di contagio e di morti per il virus. Ma ora anche il resto del mondo comincia a temere: cosa dobbiamo sapere di questa infezione? cosa sono i Coronavirus I Coronavirus sono una famiglia di virus famosi per causare malattie anche molto comuni come il raffreddore o più gravi come la SARS e la MERS. Il nuovo Coronavirus, l’nCoV, è un nuovo ceppo di Coronavirus mai identificato prima nell’essere umano. Il Coronavirus 2019-nCoV è stato individuato per la prima volta a dicembre 2019 a Wuhan, in Cina. Il 2019-nCoV non è lo stesso virus della SARS, anche se appartiene alla famiglia di virus che provoca la Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS). Il Coronavirus è pericoloso? Come in tutte le altre malattie respiratorie e in tutte le ... bigodino

