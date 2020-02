Coronavirus, confermato il primo italiano: è positivo al test (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo alcuni sospetti, sono scattati gli esami che hanno confermato la positività alla malattia del Coronavirus del primo italiano: tutte le informazioni Personale militare Cecchignola (fonte foto: GettyImages) Arriva una importante notizia in merito al Coronavirus, l’epidemia che sta spaventando il mondo intero, tra numeri di contagi, vittime e diffusione: confermato il primo italiano positivo al test. La persona in questione è stata trasferita all’Istituto Spellanzani direttamente dalla città di Cecchignola, località in cui si trovava in quarantena durante il periodo degli esami. Il motivo del trasferimento è inerente anzitutto a degli esiti sospetti degli esami svolti dai medici, e ai maggiori accertamenti a cui la persona dovrà necessariamente sottoporsi, e che stanno avendo luogo già in queste ore. Stando a quanto comunicato dalla Direzione ... chenews

