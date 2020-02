Chi fa la manutenzione dei binari dell’Alta Velocità e dei Frecciarossa (Di giovedì 6 febbraio 2020) Non si conoscono ancora le cause dell’incidente ferroviario nel quale sono morti due macchinisti e che ha causato il deragliamento del treno Frecciarossa 9595 Milano Salerno il treno deragliato vicino Lodi all’altezza di Livraga. La dinamica è ancora da ricostruire ma secondo le prime ipotesi delle forze dell’ordine la motrice del convoglio (un Frecciarossa 1000), dopo essere sviata dai binari per cause ancora da chiarire, sarebbe uscita completamente dalla sede finendo prima contro un carrello o qualche mezzo analogo che si trovava su un binario parallelo, e poi contro una palazzina delle ferrovie, dove ha terminato la sua corsa. RFI e i lavori in corso sul tratto dove ha deragliato il Frecciarossa 9595 Il resto del convoglio avrebbe invece proseguito la corsa ancora un po’ con la seconda carrozza che ad un certo punto si sarebbe ribaltata. Sulla linea ... nextquotidiano

Marco_Fila : RT @neXtquotidiano: Chi fa la manutenzione dei binari dell'Alta Velocità e dei #Frecciarossa - Marco_Eff : RT @neXtquotidiano: Chi fa la manutenzione dei binari dell'Alta Velocità e dei #Frecciarossa - Tigre_E632 : RT @neXtquotidiano: Chi fa la manutenzione dei binari dell'Alta Velocità e dei #Frecciarossa -