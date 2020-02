Chi è Silvia Perez Cruz: la cantante che duetta con Tosca a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Chi è Silvia Perez Cruz: la cantante che duetta con Tosca a Sanremo 2020 Silvia Perez Cruz Sanremo 2020 – Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, al Festival di Sanremo 2020 vanno in scena i duetti: i cantanti in gara si esibiranno al fianco di loro ospiti con una cover di un brano cantato nelle 70 edizioni della kermesse canora. Al fianco di Tosca ci sarà la cantante spagnola, Silvia Perez Cruz. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Chi è Silvia Perez Cruz? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla cantante. Nasce il 15 febbraio 1983. Nel 2012 ha registrato il suo primo album solista, 11 de Novembre , che è stato nominato per l’album dell’anno sia in Spagna sia in Francia. Una delle sue composizioni, “No Te Puedo Encontrar”, ha ricevuto un premio Goya per la migliore canzone originale. Nel 2014, ha pubblicato il suo album Granada. Entrambe le ... tpi

blabla_silvia : @Fabiusfax @LeleDip saprei a chi regalarlo - zazoomnews : Sanremo 2020 Silvia Perez Cruz sul palco con Tosca: ecco chi è la cantante spagnola - #Sanremo #Silvia #Perez… - danielledevonne : È bello il suo voler confortare chi mostra di stare male e il suo volersi concentrare solo sulle cose positive e an… -