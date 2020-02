Chi è Miguel Paixao, l’uomo al fianco di Cristiano Ronaldo a Sanremo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Cristiano Ronaldo ha deciso di non lasciare sola Georgina Rodriguez a Sanremo. In occasione della terza serata del Festival della canzone italiana, CR7 si è presentato al Teatro Ariston al seguito della compagna, che ha vestito i panni della presentatrice al fianco del padrone di casa Amadeus. Le telecamere della Rai spesso e volentieri hanno immortalato il campione della Juventus in prima fila. Non è sfuggita al suo fianco la presenza di un uomo, con il quale Ronaldo ha spesso e volentieri scambiato battute e opinioni, e che ha registrato diversi video con la bella Georgina protagonista. Di chi si tratta? È Miguel Paixao, ex calciatore e amico intimo del bomber bianconero. fanpage

