Cena a casa di Belen e Stefano | cucina la mamma in attesa di Sanremo Foto

Anche la famiglia di Belen e Stefano De Martino segue il festival di Sanremo 2020, un po' come tutti (Foto). Una Cena semplice a casa preparata da mamma Veronica Cozzani, il relax dopo una giornata di lavoro e finalmente i Rodriguez si sono riuniti. Tutti insieme a casa di Belen, ma cosa ha preparato la mamma per la Cena? In cucina è la signora Cozzani a cuocere le patate, a lessare i broccoli che papà Gustavo porta ancora fumanti a tavola. Belen Rodriguez preferisce proprio quelli, verdura e niente patate, rimprovera anche Stefano che ne assaggia una: "Non si mangiano le patate quando si è a dieta". Niente dieta invece per Ignazio Moser che si riempie il piatto e aggiunge anche la maionese. Forse pollo ma c'è anche altro nei piatti. Non manca mai la Coca Cola ma rigorosamente zero, senza calorie. Belen è molto attenta a ciò che mangia, preferisce cotture semplici ed evitare gli eccessi

