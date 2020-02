Avellino, Izzo: “Controllo amministrativo urgente. Se positivo, si va dal notaio” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – E’ stata una lunga giornata in casa Us Avellino 1912. Nella serata l’amministratore unico Nicola Circelli ha inviato la PEC al presidente Luigi Izzo quantificando in 250mila euro la cifra per uscire di scena insieme ai soci Andrea Riccio e Ciriaco Cusano. Al momento manca la documentazione della gestione degli ultimi due mesi per poter procedere. Il presidente Izzo, come suo solito, ha inoltrato un nuova nota: “In seguito alla nota del Dott. De Vita, che a mezzo email dichiara di non avere la documentazione necessaria per la verifica documentale, si e reso indispensabile un incontro tra i consulenti da me nominati dell’US Avellino e della società IDC srl, per un necessario e improrogabile controllo amministrativo, al termine, se positivo, ci recheremo presso lo studio notarile per il passaggio formale delle ... anteprima24

