Ambra Angiolini affronta il bullismo: nella vita privata e sul palco (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ambra Angiolini, attrice e madre, conosce molto bene il bullismo. Ha dichiarato infatti in un’intervista per Il corriere della sera: “Sicuramente il tema del bullismo qualche notte insonne me l’ha fatta passare, mi riguarda come madre” . Infatti, non solo è tornata sul palco con un testo che parla del bullismo, Il nodo, ma ha anche avuto un’esperienza personale in casa:“A Leo hanno quasi tagliato il lobo dell’orecchio”. “Mi sono sforzata di crescere piccoli guerrieri nascosti” La famosa attrice italiana di cinema e teatro ha due figli, avuti con Francesco Renga. Leonardo, il più piccolo dei due, ha 14 anni e Jolanda, l’altra figlia, ne ha 16 anni. Nell’ intervista, sopra citata, le è stato chiesto se i due figli fossero mai stati vittime di bullismo. Lei ha risposto: “Non ho mai avuto con loro esperienza diretta nell’uno o nell’altro ruolo, di vittima o carnefice. È capitato che ... thesocialpost

