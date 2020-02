Ald Automotive - Nuovi ceo e brand identity per andare oltre il noleggio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Novità in casa Ald Automotive. A partire dal prossimo 27 marzo Tim Albertsen sostituirà il dimissionario Mike Masterson in qualità di ceo: inoltre, l'azienda di noleggio a lungo termine propone una nuova brand identity, sempre più globale. Albertsen ha più di due decenni di esperienza nel mondo del noleggio e del leasing, avendo lavorato in Avis e poi in Hertz Lease (divisione poi acquisita proprio da Ald nel 2003) ed è stato uno dei protagonisti dello sbarco in Borsa nel 2017, nelle vesti di deputy ceo.Da società di noleggio ad azienda di mobilità. La nuova brand identity di Ald, presente in 43 paesi con oltre 1,75 milioni di veicoli, non è solo un mero rinnovamento di brand: la società, infatti, si sta trasformando in una realtà che cura la mobilità delle aziende e dei privati a 360, con proposte di car sharing aziendale, noleggio di moto e auto (anche usate), soluzioni ... quattroruote

