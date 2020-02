Albano e Romina sono tornati insieme? (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si avvertiva: sentendoli cantare e guardando la loro esibizione del palco dell’Ariston, tra Albano e Romina c’è ancora qualcosa. Il post che fa sognare Romina Power ha commentato l’esibizione sanremese con un post su Instagram che ha accompaganto con la caption “Raccogli l’attimo”. Cosa significa? Avranno scelto di riprovarci? sono pronti per Sanremo 2020: Albano e Romina tornano sul palco dell’Ariston per incantare ancora e sempre il pubblico italiano. La loro storia d’amore è stata per anni, e lo è ancora oggi, un faro nella notte, una speranza per chi ancora crede nell’amore eterno. Ma sapete dov’è e come è fatto quello che è stato il loro nido d’amore? Ecco dove vive Al Bano Carrisi FOTO La tenuta di Al Bano Carrisi si trova nel cuore della Puglia: una villa circondata da ettari di terreno a Cellino ... velvetgossip

stanzaselvaggia : L’ultima botta di anni ‘90 di ‘sto Festival è il playback di Albano e Romina. #Sanremo2020 - IlContiAndrea : Vabbè facciamo che potevamo anche restare altri 25 anni senza un inedito #AlBano #Romina #Sanremo2020 - IlContiAndrea : PLAYBACK meraviglia per un inedito DOPO 25 ANNI #Sanremo2020 #Romina #AlBano -