Vigile urbano si suicida per essere stato insultato sui social (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Si è suicidato per la vergogna. Aveva parcheggiato in un posto riservato ai disabili ed era stato immortalato sui social Un agente della polizia locale si è suicidato sparandosi con la pistola di servizio. Succede a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia. Gianmarco Lorito, 43enne di origini siciliane, non è riuscito a sopportare la pressione … L'articolo Vigile urbano si suicida per essere stato insultato sui social sembra essere il primo su NewNotizie.it. newnotizie

