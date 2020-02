Turchia, aereo si spezza in tre durante l’atterraggio all’aeroporto di Istanbul: “Un morto e almeno 157 feriti” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il pilota ha perso il controllo in fase di atterraggio e l’aereo, un mezzo della compagnia turca Pegasus Airlines, è finito fuori pista spezzandosi in tre parti e finendo la propria corsa davanti alle barriere di protezione che dividono l’aeroporto da una strada molto trafficata. L’incidente che si è verificato allo scalo Sabiha Gökçen di Istanbul, il secondo per importanza della città sul Bosforo, ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 157 sulle 177 a bordo del mezzo in arrivo da Smirne. I due piloti, riferiscono le autorità locali, si trovano in gravi condizioni. Le persone a bordo hanno diffuso sui social alcuni video dall’interno dei bus che li stanno portando in aeroporto e nei quali si sentono urla e pianti per lo shock subito, anche a causa dell’incendio scoppiato nella fusoliera dopo lo schianto. Il traffico nello scalo della ... ilfattoquotidiano

