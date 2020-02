Serie A, Lazio-Verona: le probabili formazioni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Serie A, Lazio-Verona: le probabili formazioni. Inzaghi senza Correa e Cataldi. Juric punta sul consueto undici per cercare la sorpresa. ROMA – E’ tempo di Lazio-Verona, sfida valida per il recupero della 17esima giornata di Serie A. I biancocelesti in caso di vittoria salirebbero al secondo posto in classifica con un sogno chiamato Scudetto. Obiettivo Europa League, invece, per gli scaligeri che in questa stagione sono la vera sorpresa. “Dobbiamo rimanere spensierati e umili“, così Simone Inzaghi in conferenza stampa. Nessuna dichiarazione, invece, in casa scaligera con Juric che ha preferito restare in silenzio. Lazio-Verona, le probabili formazioni Nessun riposo per Immobile e Correa visto che Correa non è ancora disponibile. Possibile il ritorno di Patric al centro della difesa. Negli scaligeri Juric non dovrebbe cambiare la formazione rispetto ... newsmondo

