Serie A, classifica alla giornata 22 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Serie A, classifica alla giornata 22 Con il recupero Lazio-Hellas Verona in programma mercoledì 8 gennaio alle 20:45 la Serie A si riporta in pari. Sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre, quindi andiamo a vedere la classifica prima del match. La Lazio è a 49 punti e con una vittoria si porterebbe un punto davanti all’Inter (51) e a soli due punti dalla capolista Juventus (54). Il Verona, invece, volerebbe in zona Europa League, lasciandosi indietro Bologna e Napoli (30 punti, come il Verona), nonché Milan, Cagliari e Parma (32).Segui Termometro Politico su Google News La classifica di Serie A SquadraGP.tiVNPGfGsDiff1Juventus225417324321222Inter225115614418263Lazio214915425220324Atalanta223911655930295Roma223911654027136Milan22329582327-47Cagliari2232886383448Parma2232958312929Bologna22308683434010Napoli22308683431311Hellas ... termometropolitico

