Sanremo 2020, Paolo Palumbo emoziona l’Ariston (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sul palco dell’Ariston anche Paolo Palumbo, il 22enne malato di Sla. Insieme a lui alla 70esima edizione del Festival di Sanremo anche Kumalibre e Andrea Cutri che in suo onore hanno cantato Io sono Paolo, un brano particolarmente significativo e che racconta la storia di una malattia. Io sono Paolo, la canzone di una malattia Un brano di forza e di coraggio quello che questa sera risuona tra le mura dell’Ariston di Sanremo che ospita, tra i tanti, anche Paolo Palumbo. Aveva solamente 18 anni quando Paolo perse, per la malattia, la sua voce e approdato sul palco dell’Ariston, il suo discorso è d’insegnamento. “Avete detto a tutti a cui volevate Ti voglio bene?“, sono alcune delle parole gridate con gli occhi dall’ospite che, con il suo commovente discorso, ha fatto breccia nel cuore del pubblico. L'articolo Sanremo 2020, Paolo Palumbo emoziona l’Ariston proviene da The ... thesocialpost

