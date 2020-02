Sanremo 2020, il video integrale del monologo di Rula Jebreal al Festival (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020, il video integrale dell’intenso monologo di Rula Jebreal Durante la serata del 4 febbraio 2020, è andata in onda la prima puntata del Festival di Sanremo. Tra le co-conduttrici di questo primo appuntamento, spunta Rula Jebreal, che ha emozionato tutti con un duro e intenso monologo contro la violenza sulle donne. Rula l’ha definita una “emergenza nazionale, ma anche internazionale. Molte donne vengono messe in prigione solo perché chiedono il diritto al voto in Arabia Saudita. È un tema apartitico, culturale, importante”. La giornalista palestinese parla anche della storia di sua madre, Zakia, che subì violenze e abusi e non fu mai creduta. “Mia mamma si è tolta la vita dopo un’infanzia di violenze tra i 13 e i 18 anni”, ha raccontato Rula Jebreal in un’intervista uscita oggi su Vanity Fair. “Nessuno le aveva creduto per salvare “l’onore” della ... tpi

stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… -