Sanremo 2020, I Pinguini Tattici Nucleari: “Siamo pronti a stupire con Ringo starr” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) i Pinguini Tattici Nucleari presentano Ringo starr. Una delle band più famose dell’It-Pop che in pochi si aspettavano sul palco dell’Ariston. Nel 2012, tra i banchi di scuola, nasce il gruppo formato da Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati. L’origine del nome? Molto curiosa. Il nome del gruppo infatti deriva dalla Tactical Nuclear Penguin, una birra scozzese ormai fuori produzione. Ringo Starr: il brano sanremese de I Pinguini Tattici Nucleari Ci raccontate il brano che portate a Sanremo 2020? “Tutto all’interno di questa canzone è una grande metafora. Ringo starr è quella centrale ma ce ne sono anche altre che raccontano più o meno la stessa cosa cioè quanto per noi sia importante il lavoro e la vita di chi sta in seconda fila. Ringo è l’emblema di questo perché nonostante sia così gigantesco ... notizie

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -