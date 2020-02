Sanremo 2020 diretta, dopo I Ricchi e Poveri è il turno di Zucchero (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il 5 febbraio è il giorno della seconda serata Sanremo 2020. dopo il grande successo dell’esordio, con il 52,2% di share, confermarsi sarà sempre molto complesso. Amadeus, che stasera è accompagnato dalle due giornaliste del Tg1 Laura Chimenti e Emma d’Aquino, proverà a bissare il successo grazie ai cantanti in gara e ai super ospiti della serata. LEGGI ANCHE > Prima serata Sanremo 2020, classifica clamorosa con Le Vibrazioni in testa Seconda serata Sanremo 2020, la diretta Zucchero canta “Spirito nel buio” con una scenografia suggestiva, poi La canzone che se ne va e Consapevole di libidine. 00:00 – Allo scoccare della mezzanotte arriva dalla folla Zucchero. Ore 23:46 – Amadeus: “Faccio i complimenti a Danilo Mancuso perché vi volevamo da dicembre”. I Ricchi e Poveri promettono di restare insieme e per la prima volta Marina canta le canzoni degli ultimi 40 ... giornalettismo

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -