Roma, è già antivigilia. Tra allenamenti e dubbi, Fonseca prepara il Bologna (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma, siamo già all’antivigilia della gara contro il Bologna. Fonseca prepara la sfida a Mihajlovic, tra recuperi e novità di formazione Tra riunioni in sede per la cessione, discussioni fuori dal campo, siamo sempre alle solite. La Roma rischia di far passare troppo in secondo piano quello per cui dovrebbe stare realmente concentrata, ovvero la prossima gara di campionato. È già giunta l’antivigilia di quella che sarà la sfida al Bologna dello Stadio Olimpico. Domani Fonseca presenterà la gara in conferenza stampa mentre a Trigoria continua a lavorare attivamente per preparare l’insidiosa sfida a Sinisa Mihajlovic. L’andata si risolse con un gol di Dzeko allo scadere, motivo per cui il portoghese dovrebbe essere ben consapevole dei pericoli in cui la sua squadra può incappare. Il tecnico riavrà Mkhitaryan e Perotti, possibile uno spazio dall’inizio per ... calcionews24

dellorco85 : La manifestazione del 15 febbraio a #Roma contro il ritorno dei #vitalizi al Senato, dalle 14:00 alle 18:00, ha già… - FranAltomare : Leo Gassmann già pesante come un lunedì mattina con sciopero dei mezzi a Roma. #Sanremo2020 - MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… -