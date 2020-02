Regione Lazio, D’Amato incontra Sindacati su contratto privati (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma – “Questo pomeriggio nel corso di un incontro, richiesto dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil Funzione Pubblica Lazio, l’assessore alla Sanita’ e Integrazione socio sanitaria, Alessio D’Amato, ha confermato e ribadito l’impegno assunto in conferenza Stato Regioni. Le Organizzazioni sindacali nel corso dell’incontro hanno chiesto inoltre che gli adeguamenti, legati al costo del lavoro, siano dedicati solo alle strutture accreditate che applicheranno il rinnovo del contratto”. Lo comunica in una nota l’assessorato alla Sanita’ e Integrazione socio sanitaria della Regione Lazio. L'articolo Regione Lazio, D’Amato incontra Sindacati su contratto privati proviene da RomaDailyNews. romadailynews

nzingaretti : Il Lazio è la prima regione italiana per la crescita delle imprese nel 2019. Ora dobbiamo continuare. Oggi abbiamo… - Fontana3Lorenzo : Dalla regione Lazio, il M5S ed il PD, offrono un esempio di come vogliono far diventare l'Italia. Un bando per l'as… - BarillariM5S : #coronarovirus La Regione Lazio ha pronto ed operativo il piano pandemico regionale? Gli operatori sono formati ed… -