Prescrizione, il direttore de La Notizia Gaetano Pedullà a Tagadà (La7): “Ma di cosa stiamo parlando? Renzi non vuole andare a casa, è un bluff” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà, è intervenuto oggi a Tagadà (La7) sul tema della Prescrizione attaccando il leader di Italia Viva, Matteo Renzi: “Ma di cosa stiamo parlando? Renzi non vuole andare a casa, è un bluff”. L'articolo Prescrizione, il direttore de La Notizia Gaetano Pedullà a Tagadà (La7): “Ma di cosa stiamo parlando? Renzi non vuole andare a casa, è un bluff” LA Notizia. lanotiziagiornale

