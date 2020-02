Prescrizione: Bonafede a Renzi, ‘c’è chi minaccia e urla, io lavoro’ (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – ‘Sento dichiarazioni al limite delle minacce e toni da opposizioni, ma io non do risposte a chi sembra farsi scrivere testi da Salvini e Berlusconi”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, lasciando la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario al Consiglio di Stato, con una chiara stoccata a Matteo Renzi. ‘Non mi sono mai sottratto al confronto e al dibattito -rivendica il Guardasigilli- c’è una maggioranza che lavora, ma lavorare vuol dire stare seduti a un tavolo e non vuol dire urlare e strillare sfiorando il tono delle minacce” e usando ‘toni da opposizione”. ‘Se la riforma del processo penale resta bloccata non verrà velocizzata. Qualcuno si sta imputando su quel tema” della Prescrizione, per Bonafede solo un ‘tassello’ di un quadro molto più ... calcioweb.eu

