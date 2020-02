Pete Buttigieg: chi è il candidato Dem di cui si parla tanto dopo l’Iowa (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Pete Buttigieg: chi è il candidato Dem di cui si parla tanto in Usa dopo l’Iowa Diventare presidente degli Stati Uniti quando si è “solo” sindaco di una città di 100mila abitanti può sembrare qualcosa di impossibile. Questo fatto, tuttavia, non sembra aver fermato Pete Buttigieg, sindaco di South Bend (Indiana) che – ritardi nei dati permettendo – sembrerebbe apprestarsi a vincere le primarie dei democratici in Iowa, in un primo importante passo per ottenere la nomination democratica. La strada, per Buttigieg, è ancora lunga, e nella sua strada per sfidare Donald Trump alle elezioni di novembre ci sono tre pezzi da novanta dei Democratici americani, come l’ex vicepresidente Joe Biden e i senatori Bernie Sanders ed Elizabeth Warren: il solo fatto che il 38enne Pete Buttigieg possa dare filo da torcere a questi “mostri sacri” della politica americana ... tpi

lorepregliasco : ???? Ah, tra le cose più belle di Pete #Buttigieg c'è questa pagina del suo sito in cui i designer fanno vedere come… - izoneminjuuuu : Pete Buttigieg 2020 - davidefigoli : 'Fa freddo, ma ne abbiamo abbastanza dell’inverno. Voi e io abbiamo la possibilità di inaugurare una nuova primaver… -