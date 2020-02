Pensioni anticipate 2020, ultime proposte: Quota 100 senza vincolo d’età (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Prosegue il dibattito intorno alle Pensioni anticipate, sui social così come sul nostro sito il confronto costruttivo é più che presente specie alla luce dei nuovi incontri tra Governo e sindacati. Molte sono le proposte che pervengono, alcune mettono in discussione la Quota 100, vi é chi ritiene ad esempio che dovrebbe essere ripensata dal 2022 al fine di non essere abolita, ma anzi migliorata ed ampliata. Per molti la flessibilità in uscita richiesta dai sindacati e da tanti lavoratori potrebbe essere risolta eliminando gli attuali paletti della Quota 100, non servono, a detta di chi ci segue e commenta, chissà quali misure, ma basterebbe modellare l’uscita anticipata con Quota 100 affinché questa possa essere davvero raggiugibile da una platea più ampia. Una Quota 100 ‘vera’ insomma, e non una ‘finestra d’uscita temporanea’, o un ‘ambo ... pensionipertutti

