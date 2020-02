Paura per Diletta Leotta, un uomo fa irruzione nel suo hotel: “Sono il fidanzato” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Paura per Diletta Leotta, che a poche ore dalla diretta del Festival di Sanremo, è stata la protagonista di un evento davvero spiacevole: un uomo, infatti, ha fatto irruzione nell’hotel dove la donna alloggia in questa settimana, spacciandosi per il suo fidanzato. Paura per Diletta Leotta, un uomo fa irruzione nel suo hotel A poche ore dalla prima puntata del Festival di Sanremo, Diletta Leotta è stata, suo malgrado, al centro di uno spiacevole inconveniente. Un romano di 52 anni, S. M. ha fatto irruzione all’hotel Royal di Sanremo, dove alloggiano moltissimi degli artisti che saliranno sul palco di Sanremo e per questo diventato meta di tutti i curiosi. L’uomo, in evidente stato confusionale, si è finto fidanzato della conduttrice: “Sono il fidanzato di Diletta Leotta, lasciatemi passare“, ha urlato al personale dell’hotel. L’uomo avrebbe così chiesto una ... velvetgossip

