"Nessuno specula sul prezzo delle mascherine", spiegano i produttori (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Caccia alle mascherine per proteggersi dal coronavirus in Italia, Europa e nel resto del mondo. "Senza speculazioni e rispettando tutte le richieste. Nonostante la crescente richiesta di dispositivi monouso di protezione individuale (mascherine, guanti, camici, cappellini e copriscarpe) determinata dall'allarme globale per il virus cinese - spiega la Copag (società con sede a Roma, leader in Italia nell'ambito delle forniture sanitarie) - l'azienda è riuscita a far fronte agli impegni assunti nei confronti dei propri clienti". Soddisfatte le richieste di 1.000 strutture ospedaliere, per milioni di mascherine, oltre a quella proveniente da una significativa domanda da parte di enti importanti quale l'Istituto Superiore di Sanità, e da nuovi mercati esteri, tanto in Europa quanto in altri continenti. "La nostra risposta all'emergenza - spiega il dottor Marco Miraglia, presidente del ... agi

