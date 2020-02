Musica (e il resto scompare): il testo della canzone presentata da Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Musica (e il resto scompare): testo e significato della canzone di Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 Musica (E IL resto scompare) – Dal 4 all’8 febbraio 2020 su Rai 1 va in onda il Festival di Sanremo 2020, giunto alla sua 70esima edizione. Tra i 24 cantanti in gara c’è anche Elettra Lamborghini con la sua canzone “Musica (e il resto scompare)” scritta da D. Petrella – M. “Canova” Iorfida – D. Petrella. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2020 Ma qual è il testo della canzone di Elettra Lamborghini, Musica (e il resto scompare)? Di cosa parla? E il significato? Vediamo insieme tutte le informazioni. Il testo di Musica Elettra, Elettra Lamborghini Mi piace la Musica fino al mattino Faccio casino lo stesso ma non bevo vino Ridi cretino La vita è corta per l’aperitivo Innamorata di un altro cabrón Esta es la historia de un amor Non mi portare ... tpi

ElettraLambo : Tanto qui resta la Musica... e il resto scompare ??????#Sanremo2020 - Inter : @marcomasini64 @Elodiedipa @Inter_Women ?? Musica (e il resto scompare) ?????@ElettraLambo ?? #Berni ?? #Sanremo70 - SanremoRai : Sul palco dell'Ariston a #Sanremo2020 @ElettraLambo con #Musica (E Il Resto Scompare) ?? -