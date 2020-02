Milano | morto Giovanni Cattaneo | fu il primo Capitan Findus degli spot tv

Milano - ventunenne trovato morto in un parcogiochi per bambini : La tragedia è accaduta a Milano, precisamente vicino a piazzale Aquileia. Un ragazzo di circa 21 anni, è stato trovato senza vita dentro un parco giochi per bambini. Secondo quanto riportato, la vicenda è accaduta nella mattinata di oggi, 4 febbraio. Gli inquirenti sono riusciti a capire di chi si trattasse, grazie ai documenti all’interno del suo portafoglio. ...

Milano - ragazzo di 21 anni ritrovato morto in un parco giochi per bambini : mistero sulle cause : Un ragazzo di 21 anni è stato trovato morto da un passante in un parco giochi nei pressi di piazzale Aquileia a Milano. L'identificazione del cadavere è stata possibile grazie alla tessera Atm ritrovata nel suo portafoglio. Stando a quanto riferito dalla questura di Milano, il cadavere del 21enne non presentava alcun segno di violenza: si pensa a un possibile malore, ma sono al vaglio anche altre ipotesi.Continua a leggere

Milano - operaio morto nel cantiere della metro M4 : otto persone indagate per omicidio colposo : otto persone sono indagate nell'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio Raffaele Ielpo, 42 anni, schiacciato dai massi a 18 metri di profondità nel cantiere della metro M4 di piazza Tirana lo scorso 13 gennaio. Oltre al datore di lavoro, hanno ricevuto l'avviso il capo e il direttore del cantiere, il capo squadra e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Si tratta di un atto di garanzia per permettere di ...

Incidente Milano | tenta sorpasso e si schianta in negozio | morto : Un uomo prova a superare un Suv in maniera molto incosciente e scatena un Incidente a Milano. Finisce con lo schiantarsi in un negozio di kebab, morendo sul colpo. Un Incidente a Milano ha portato alla morte di un uomo di 55 anni. In circostanze alquanto controverse. La vittima aveva 55 anni e si chiamava […] L'articolo Incidente Milano | tenta sorpasso e si schianta in negozio | morto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Milano - auto contro la vetrina di un negozio : un morto e due feriti : Incidente a Milano, auto contro la vetrina di un negozio. Il bilancio è di un morto e due feriti. La vittima è il conducente dell’automobile. A causare la tragedia potrebbe essere stata l’alta velocità. Tragedia a Milano, dove n’auto si è schiantata contro la vetrina di un negozio. Il bilancio è di un morto e due feriti. Milano, auto contro la vetrina di un negozio: un morto e due feriti L’incidente è avvenuto ...

Milano - si ribalta con la Smart e finisce dentro un negozio di kebab : il conducente è morto sul colpo FOTO : Un terribile incidente questa sera a Milano, prima delle 20, all'angolo tra via Pellegrino Rossi e via Trevi. Un uomo è morto dopo essersi è ribaltato mentre era al volante della...

Milano - si ribalta con la Smart e finisce dentro un negozio di kebab : il conducente è morto FOTO : Si è ribaltato con la Smart e finisce dentro un negozio che vende kebab. Il conducente al volante dell'auto, un 55enne, è morto sul colpo. Feriti in maniera lieve due clienti....

Milano - incidente a Dergano : auto si schianta nel negozio di kebab - morto il conducente : Un'automobile si è schiantata nella vetrina di un negozio di kebab all'angolo tra via Pellegrino Rossi e via Trevi, nel quartiere Dergano, periferia nord di Milano. Il conducente della vettura è morto sul colpo mentre sono miracolosamente illesi il titolare dell'attività commerciale e alcuni clienti. All'origine ci sarebbe stato un sorpasso azzardato.Continua a leggere

Infortuni : operaio morto - 24 ore di sciopero ai cantieri della M4 di Milano : Milano, 15 gen. (Adnkronos) - Si fermano per 24 ore i cantieri della Metro 4 di Milano dopo la morte di Raffaele Ielpo, 42 anni, colpito lunedì da una frana mentre stava lavorando a 18 metri di profondità. I sindacati hanno proclamato uno sciopero che partirà dalle 22 di stasera e durerà fino alle 2

Milano - operaio morto nel cantiere della M4 : sindacati proclamano sciopero di 24 ore : Uno sciopero di 24 ore è stato indetto dai sindacati Cgil, Cisl e Uil in seguito alla morte di Raffaele Ielpo, l'operaio travolto e ucciso da un cumulo di detriti in un cantiere della M4 di Milano. A partire dalle 22 di questa sera e fino a domani, gli operai dei cantieri della linea 4 della metro incroceranno le braccia così come deciso in assemblea.Continua a leggere

Milano - morto Franco Schönheit - “il ragazzo di Buchenwald” sopravvissuto alla Shoah : aveva 92 anni : È morto a Milano all'età di 92 anni Franco Schönheit, uno degli ultimi sopravvissuti alla Shoah. Era soprannominato "il ragazzo di Buchenwald", uno dei più grandi campi di sterminio della Germania nazista, in cui fu detenuto insieme alla madre e al padre. Il figlio Gadi, assessore alla Cultura della comunità ebraica milanese, lo ha ricordato così su Facebook: "A noi resta la sua intelligenza, la sua grande ironia, il suo cuore immenso".Continua ...

Operaio morto : è la 15esima vittima nei cantieri delle metro di Milano - la prima dopo trent’anni : Raffale Ielpo, l'Operaio 42enne morto lunedì sera schiacciato dai massi nel cantiere della M4 di piazza Tirana, è la quindicesima vittima nella storia degli scavi per le metropolitane milanesi. Per la linea rossa, inaugurata nel 1964, persero la vita cinque uomini. La metro verde, aperta nel 1969, fu fatale a sei operai. Tre le vittime degli scavi per la linea gialla. Dal 1990 non c'erano stati incidenti mortali. La M5 Lilla è stata completata ...

Operaio morto nel cantiere della M4 a Milano - i colleghi escludono imprudenze : “Tragica fatalità” : Il campo base della metropolitana M4 ha ospitato la commemorazione per Raffale Ielpo, l’Operaio travolto e ucciso in un cantiere della metropolitana milanese in piazza Tirana. Alla funzione religiosa ha partecipato anche il sindaco di Milano Beppe Sala, che ha commentato la vicenda definendola una “Tragica fatalità” su cui si dovrà fare luce nel corso delle prossime settimane. “Ci saranno delle indagini come è ovvio che sia, apparentemente ...

Operaio morto nel cantiere della M4 a Milano - i colleghi escludono imprudenze : “Tragica fatalità” : Il campo base della metropolitana M4 ha ospitato la commemorazione per Raffale Ielpo, l'Operaio travolto e ucciso in un cantiere della metropolitana milanese in piazza Tirana. Alla funzione religiosa ha partecipato anche il sindaco di Milano Beppe Sala, che ha commentato la vicenda definendola una "tragica fatalità" su cui si dovrà fare luce nel corso delle prossime settimane.Continua a leggere