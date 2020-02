Meteo MILANO: soleggiato e stop alle nebbie. Un po' di freddo notturno (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Meteo su MILANO, grazie ai venti settentrionali, vedrà cieli tersi e aria pulita sia mercoledì che giovedì. Le temperature caleranno soprattutto nei valori minimi. Il bel tempo si manterrà fino a venerdì. Mercoledì 5: sereno, molto ventoso a tratti. Temperatura da 2°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 22 Km/h, raffiche 70 Km/h. Zero Termico: circa 1300 metri. Giovedì 6: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 0°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 3 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 1400 metri. Venerdì 7: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da -0°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 25 Km/h. Zero Termico: circa 2000 metri. Sabato 8: nuvoloso. Temperatura da ... meteogiornale

