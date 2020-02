L’Unione Europea apre alla revisione del Patto di Stabilità: “Non ha aiutato la crescita” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’Unione Europea apre alla revisione del Patto di Stabilità: “Non ha aiutato la crescita”. Avviate le consultazioni da Bruxelles. BRUXELLES (BELGIO) – L’Unione Europea apre alla revisione del Patto di Stabilità. La nuova commissione non chiude le porte ad una modifica dell’accordo specificando che quanto stabilito in precedenza “ha in parte aiutato la correzione degli squilibri e aumentato la difesa contro gli shock ma non è servito ad abbassare il debito pubblico in alcuni Paesi“. Proprio per questo Bruxelles ha attivato una consultazioni per iniziare la modifica del Patto e delle sue successive espansioni visto che potrebbe diventare “troppo complesso, poco trasparente e prevedibile“. La conferma di Paolo Gentiloni La conferma della revisione è arrivata anche dal commissario Paolo Gentiloni, intercettato dai ... newsmondo

