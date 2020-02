LIVE Sport, DIRETTA 5 febbraio: la Dinamo Sassari trionfa in Champions League, Leonardo Fabbri strepitoso a Ostrava, Djokovic a Sanremo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 5 febbraio: orari e programma 22.25 VOLLEY FEMMINILE – Monza è stata eliminata dalla CEV Cup 2020 di volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Alle brianzole non è riuscita la rimonta contro la Dinamo Kazan: dopo la sconfitta per 3-0 subita due settimane fa in trasferta, alle ragazze di coach Carlo Parisi serviva una netta vittoria nel ritorno degli ottavi di finale e poi un’affermazione al golden set di spareggio ma purtroppo non è riuscito il colpaccio davanti ai propri spettatori della Candy Arena. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.20 BASKET – La Dinamo Sassari espugna Manresa con il punteggio di 61-64, ma ciò non basta ad agguantare il primato nel girone di Champions League 2019-2020: a causa della contemporanea vittoria del Turk Telekom a Strasburgo, i ... oasport

Sport_Mediaset : #SuperBowl Tributo da brividi a #KobeBraynt ???? Il LIVE sul #Canale20 e sito/App #SportMediaset ?? ??… - michela_cu : Vivo in un mondo dove uno dei fenomeni dello sport che amo sale sul palco di Sanremo dopo aver visto twerkare Elett… - UgoBaroni : RT @SkySport: Lazio-Verona, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE -