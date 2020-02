LIVE Sport, DIRETTA 5 febbraio: la Dinamo Sassari trionfa in Champions League, le V-Nere cadono in Eurocup (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 5 febbraio: orari e programma 22.33 BASKET – E’ una sconfitta che ha dell’incredibile quella patita dalla Virtus Bologna, tra le mura amiche, per mano del Partizan di Belgrado nel quinto turno delle top-16 di Eurocup 2019-2020. La V-Nere hanno perso 82-84 dopo essere state avanti per ben 39 minuti e aver toccato anche i 15 punti di vantaggio. A nulla sono serviti un Milos Teodosic da 24 punti e 10 assist e uno Stefan Markovic da 17 punti, i quali sono stati lasciati troppo soli dai compagni nel momento del bisogno. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.25 VOLLEY FEMMINILE – Monza è stata eliminata dalla CEV Cup 2020 di volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Alle brianzole non è riuscita la rimonta contro la Dinamo Kazan: dopo la sconfitta per 3-0 subita ... oasport

