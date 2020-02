Le mosse della Grecia per fermare la Turchia di Erdogan (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’attivismo della Turchia in Libia ed il memorandum sottoscritto tra Erdogan ed Al Sarraj, ha avuto tra gli effetti collaterali quello di far tornare sulla scena politica internazionale un paese rimasto, specialmente negli ultimi anni, decisamente ai margini. Il riferimento è alla Grecia guidata dal premier Kyriakos Mitsotakis, al potere dallo scorso mese di luglio grazie alla vittoria elettorale su Alexis Tsipras. Atene sarebbe la prima vittima degli accordi turco – libici, le nuove rispettive Zee decretate da Ankara e Tripoli di fatto taglierebbero fuori dalle rotte commerciali del Mediterraneo orientale proprio il paese ellenico. Da qui il tentativo, da parte greca, di correre ai ripari. Le ultime mosse di Atene Nella giornata di lunedì Kyriakos Mitsotakis si è recato a Riad, capitale dell’Arabia Saudita. Era da diverso tempo che un rappresentante del governo greco ... it.insideover

AlexFatichi : Interessante analisi, un po’ provocatoria. Ma da leggere. Ma quale Coronavirus? Se volete capire le mosse della Bc… - margherita1974 : RT @Redazione_ROARS: #ANVUR a #GaetanoManfredi: siamo in postura propositiva. Dietro le quinte della querelle sul bando #VQR3, mosse e cont… - Aisa_OA : RT @Redazione_ROARS: #ANVUR a #GaetanoManfredi: siamo in postura propositiva. Dietro le quinte della querelle sul bando #VQR3, mosse e cont… -