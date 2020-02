Le destre italiane (ed europee) si contendono Viktor Orban (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il centrodestra procede 'in ordine sparso' all'incontro con Viktor Orban. Dopo il faccia a faccia di lunedì con Giorgia Meloni, il primo ministro ungherese, in visita in Italia, ha visto martedì Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Colazione di lavoro a Palazzo Grazioli, presenti anche il vice presidente del Partito popolare europeo Antonio Tajani e Valentino Valentini, al centro del colloquio con il presidente di FI c'è stata l'appartenenza al Ppe. Berlusconi "si è augurato che si possa trovare un punto di incontro tra le diverse posizioni" e ha garantito che "Forza Italia continuerà ad impegnarsi affinché Orban non lasci la famiglia del Partito Popolare Europeo", chiedendo al contempo "a Fidesz di inviare segnali positivi", e' stato sottolineato in una nota al termine dell'incontro. Nel corso della colazione, Orban e il Cavaliere hanno parlato anche ... agi

