“Lazio-Verona proprio oggi, a tre giorni dalla sfida con la Juve. Guarda caso…”: è bufera sui bianconeri! (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Si recupera Lazio-Verona, gara rinviata a dicembre per via della Supercoppa italiana poi vinta dai biancocelesti in Arabia Saudita contro la Juventus. Una partita attesissima e che potrà dire molto sulle reali speranze della squadra di Simone Inzaghi di inserirsi nella lotta per lo scudetto. In caso di vittoria, infatti, la Lazio scavalcherebbe l’Inter e andrebbe a -2 dalla Juventus issandosi al secondo posto in classifica. Una grossa opportunità che però nasconde delle insidie. Il Verona, infatti, si è dimostrata squadra ostica in tutta la stagione. La compagine di Juric è una delle sorprese più belle di questa Serie A e darà filo da torcere ai biancocelesti. Nel frattempo fa discutere la data scelta per recuperare questa gara. Il perché? Sabato il Verona sarà nuovamente impegnato, stavolta al Bentegodi contro la Juventus. Altra gara importante per la corsa scudetto. A ... calcioweb.eu

CalcioWeb : #LazioVerona a tre giorni da #VeronaJuventus ?? è bufera social sui bianconeri ?? - - Myster__jay : RT @lucifero_85: Vi rendete conto che i tifosi interisti sono DISGUSTATI dal fatto che il Verona giocherà PROPRIO STASERA il recupero contr… - mainsport_it : RT @mainsport_it: Tutto pronto per il recupero della 17ma giornata di campionato della #SerieA dove la #Lazio di Simone #inzaghi affronter… -