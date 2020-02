Laura Bono a Vieni da me, la sua vita difficile prima e dopo Sanremo (Foto) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Era il 2005 e Laura Bono vinceva il festival di Sanremo con il brano Non credo nei miracoli; oggi la cantante a Vieni da me ha raccontato la sua vita difficile, gli attacchi di panico arrivati quando era solo una bambina ma anche la depressione affrontata qualche mese fa (Foto). Non è facile tirare fuori tutto quando sei un personaggio famoso ma la cantante oggi a Vieni da me è riuscita a farlo, un coraggio che merita sostegno. Era il festival di Paolo Bonolis ma i suoi attacchi di panico, i suoi tormenti, non sono iniziati da quel palco ma da molto prima. Aveva solo 11 anni quando ha vissuto per la prima volta il timore di morire, era un attacco di panico. Sua madre ha intravisto presto le sue inquietudini, ha sempre cercato di aiutarla, provava a capire cosa non andasse anche con l’aiuto degli psicologi. Oggi Laura Bono confessa che è solo dallo scorso anno che ha incontrato un team ... ultimenotizieflash

