Giovane madre per 14 anni ha tremendi dolori alla schiena, poi arriva la scoperta choc (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Una Giovane madre per quattordici anni ha vissuto con tremendi dolori alla schiena non riuscendo a capire quale fosse il reale motivo. dolori lancinanti ai quali i medici non riuscivano a dare spiegazione. La donna di Jackonville in Florida è riuscita a farsi esaminare da un’equipe medica all’avanguardia negli Stati Uniti che ha scoperto che la donna aveva quei terribili dolori perché aveva un ago conficcato nella schiena. Il dolore lancinante era provocato dall’ago per l’anestesia che fu utilizzando al momento del parto del suo primo figlio. La donna che si chiama Amy Bright per anni ha sofferto dolori lancinanti alla spina dorsale e alla gamba destra. La Giovane madre ha sempre pensato che fosse qualcosa di gravissimo poi l’incredibile scoperta. La donna non potrà però essere sottoposta a un intervento chirurgico per l’esportazione dell’ago è pericolosissima ... baritalianews

