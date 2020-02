Gessica Notaro mostra la foto di Junior Cally: “Lui fa show, io la violenza l’ho subita” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L'ex Miss Romagna, nota alle cronache per via della tragedia l'ha coinvolta, ha partecipato alla conferenza stampa di Sanremo 2020 dove ha spiegato di aver preferito, finora, un messaggio positivo alle polemiche nel corso del Festival, poi ha mostrato alla stampa la fotografia di Junior Cally con la maschera sul volto e ha detto: "Entrambi abbiamo la maschera, lui per fare show e idolatrare alla violenza e io per rimediare a una violenza subita". fanpage

AntonioMaggios : SORPRESA!! É una grandissima emozione per me tornare questa sera sul palco del @SanremoRai insieme a una grande don… - IlContiAndrea : #Amadeus: 'Questa sera Gessica Notaro questa sera canterà una canzone scritta da Ermal Meta. È una canzone manifest… - Raiofficialnews : #Sanremo2020, serata #4febbraio: ospiti Gessica Notaro e @AntonioMaggios, canteranno una canzone scritta da Antoni… -