Fiorello travestito da Maria De Filippi a Sanremo, la conduttrice lo chiama: “Sei ancora più bello” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo avere vestito i panni di un prete, in stile Don Matteo, nel corso della prima serata di Sanremo 2020, Fiorello riesce a fare di più: travestirsi da Maria De Filippi e salire sul palco dell’Ariston. “Guarda cosa sto facendo per te, Amadeus” è la battuta pronunciata dallo showman che, a qualche istante dall’inizio della performance, riceve la telefonata in diretta della vera Maria. “Sei bellissimo Fiore, ancora più bello che al solito” dice la conduttrice, che coglie l'occasione per un sentito in bocca al lupo ad Amadeus. fanpage

tvsorrisi : L'ha fatto davvero: Fiorello si è travestito da Maria De Filippi! #Sanremo2020 - VanityFairIt : «Sembro Boris Johnson castrato. Sicuro @carmelitadurso mi inviterà come 'caso umano' insieme al Ken Umano».… - CdGherardesca : Fiorello travestito da Maria De Filippi sembra Maria Grazia Chiuri. -