Eleonora Giorgi denuncia la truffa al GF Vip | Bugie su Paolo Ciavarro (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Una mamma è la migliore detective del figlio e così è accaduto anche per l’attrice Eleonora Giorgi che ha ammesso di seguire 24 ore su 24 il figlio senza sosta. Così ha scoperto delle Bugie sul conto di Paolo Ciavarro e Eleonora Giorgi denuncia la truffa. È indignata Eleonora Giorgi, mamma di Paolo Ciavarro, e … L'articolo Eleonora Giorgi denuncia la truffa al GF Vip Bugie su Paolo Ciavarro proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

GrandeFratello : Eleonora Giorgi ha parlato: la possibile unione tra Clizia e Paolo è più che benedetta! ?? #GFVIP - GrandeFratello : Grande sorpresa questa sera per il nostro Paolo Ciavarro che avrà modo di abbracciare la madre, Eleonora Giorgi. ??… - SquadRusic : RT @JBFletchers: GF Vip 2: Simona Izzo GF Vip 3: Eleonora Giorgi e Marchesa GF Vip 4: Rita Rusic Come al solito non sapete votare. #GFvip -