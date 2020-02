Dreams: un video ci porta all'interno della modalità storia che durerà dalle 2 alle 3 ore (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Grazie all'accesso anticipato, Dreams ha già dato libero sfogo alle creazioni della community, e questo è in gran parte il punto centrale dell'ambizioso progetto di Media Molecule. Tuttavia, è interessante vedere anche ciò che lo sviluppatore stesso ha escogitato per il gioco. Fortunatamente, la versione finale presenterà una modalità storia chiamata Art's Dream. IGN ha appena pubblicato un'anteprima di questa parte del titolo.Art's Dream segue una storia che salta tra tre esperienze ben distinte. A volte, vi troverete in un'avventura noir punta e clicca, a volte in un platform fantasy e a volte risolverete puzzle sci-fi nei panni di un piccolo robot. A quanto pare, l'intera campagna non supererà le 2 - 3 ore, il che si allinea a quanto affermato in passato da Media Molecule.Leggi altro... eurogamer

