Coronavirus, lo studio: “La clorochina è una possibile cura” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La clorochina, un farmaco utilizzato per la prevenzione e la terapia della malaria e di alcune patologie autoimmuni, puo’ inibire in vitro l’infezione causata dal Coronavirus 2019-nCov. La scoperta e’ stata pubblicata sulla rivista scientifica Cell Research da alcuni ricercatori cinesi dell’Istituto di virologia di Wuhan, dell’Accademia cinese delle Scienze e dell’Istituto di farmacologia e tossicologia di Pechino. La clorochina, e’ capace di bloccare le infezioni virali modificando i livelli di acidita’ e basicita’ all’interno delle cellule bersaglio e interferendo sui recettori del Coronavirus SARS. Secondo le piu’ recenti ricerche, la clorochina ha dimostrato un effetto antivirale nelle fasi di ingresso e post-entry dell’infezione da Coronavirus nelle cellule Vero E6. Queste cellule, derivate dal rene di ... meteoweb.eu

